سياسة الرباط تثير سعار الجزائر

الجارة الشرقية تنتفض على فتح قنصليات إفريقية بالصحراء المغربية

أصيبت الدبلوماسية الجزائرية بحالة من السعار، إثر قرار مجموعة من الدول الإفريقية، فتح قنصليات في العيون والداخلة بالصحراء المغربية، إذ انتفضت وزارة الخارجية في بلاغ رسمي لها، لتهاجم القرار السيادي للدول المعنية، ولحق المغرب في ممارسة سيادته الوطنية على أراضيه.

وفي الوقت الذي تدعي الجزائر أنها غير معنية بالنزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وهي التي تحتضن فوق أراضيها الكيان الوهمي، وتحركه في مختلف المنتديات الدولية، تؤكد بالملموس، من خلال تصريحات مسؤوليها أنها طرف أساسي في النزاع.

وبالعودة إلى بلاغ الخارجية الجزائرية، يتأكد هذا الانحياز، بل والتدخل في الشوؤون الداخلية لبلدان الجوار، من خلال معاداة الوحدة الترابية للمغرب، والإعلان عن ذلك بشكل مفضوح على لسان رئيس الجمهوية الذي يكرس بتصريحاته الأخيرة أن لا تغيير في النظام الجزائري، على الأقل في سياسته الخارجية، والتي تؤكد أن ملف الصحراء، يشكل أولوية بالنسبة إلى حكام الجزائر، والمؤسسة العسكرية المتحكمة في زمام الأمور. وأوضح بلاغ الخارجية أن الجزائر علمت بالقرارات التي وصفتها بأحادية الجانب لحكومتي جمهورية إفريقيا الوسطي وساوتومي وبرانسيبي بفتح ممثليات قنصلية بالعيون، معتبرة ذلك انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولوائح مجلس الأمن الدولي، والحال أن أكبر انتهاك للقانون الدولي، هو ما تمارسه الجزائر اليوم، من خلال الاعتداء على سيادة الدول ، وحقها في تعميق علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب من خلال فتح القنصليات، وممارسة الوصاية على البلدان الإفريقية، عبر التدخل في سياستها الخارجية وقراراتها السيادية .

وسعيا لإضفاء الشرعية على مواقفها، حاولت الخارجية الجزائرية ربط موقفها الغريب من فتح القنصليات بالعيون والداخلة بالاتحاد الإفريقي، في محاولة فاشلة لجر المؤسسة الإفريقية إلى التدخل في ملف ظل المغرب يعتبره على الدوام ملفا حصريا للأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، حركت الجزائر دميتها في بوليساريو، لدعوة الاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ إجراءات بشأن قرار فتح بعض الدول قنصليات لها في الصحراء المغربية، ومهاجمة المغرب بسبب قرار البرلمان المصادقة بالإجماع على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، بل وهاجمت مدريد واتهمتها بالتقاعس في مواجهة المغرب، الذي لجأ إلى ممارسة سيادته على المجالات البحرية، باعتبارها، كما قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون، مسألة داخلية وعملا سياديا يخضع للأحكام الصريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.

ويفضح الانشغال القوي للجزائر بكل ما يجري في الصحراء المغربية، وتدخلها المتكرر في الشأن الداخلي للمغرب، خطاب الحياد المفضوح للجارة الشرقية في ملف الصحراء، وهي التي أهدرت الملايير من أموال الشعب الجزائري على كيان مصطنع في تندوف، والترويج له في المحافل الدولية، تحت شعارات عفا الزمن عنها، والتي تعرف اليوم انحسارا كبيرا، من خلال سحب عشرات الدول الاعتراف بالكيان الوهمي، ودعم خيار الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب ، باعتباره الحل السياسي النهائي للنزاع، والذي يحظى بدعم الدول الكبرى في مجلس الأمن.

برحو بوزياني