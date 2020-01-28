مدريد تصفع الجزائر

وجهت حكومة مدريد صفعة للجزائر وصنيعتها بوليساريو، اللتين أقامتا الدنيا بشأن فتح قنصليات إفريقية بالعيون والداخلة، ومصادقة البرلمان بالإجماع على قانوني ترسيم الحدود البحرية للمملكة.

وأكدت أرانشا غونزاليز لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون الإسبانية، على موقف بلادها الصريح والواضح والحاسم من قضية الصحراء المغربية، مبرزة أن مدريد تدافع عن مركزية الأمم المتحدة في البحث عن تسوية النزاع.

وأكدت غونزاليز لايا، أن موقف إسبانيا بشأن قضية الصحراء، هو موقف دولة، وليس رهينا بتغير الحكومات أو التحالفات.

وجددت المسؤولة الإسبانية، في أعقاب محادثاتها الأسبوع الماضي، مع بوريطة، التأكيد على موقف رئيس الحكومة الإسبانية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ لم يتطرق لمسألة تقرير المصير، مضيفة أن بلادها تدافع عن مركزية الأمم المتحدة في البحث عن تسوية النزاع الإقليمي، في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أعربت عن دعم مدريد للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بهدف التوصل إلى تسوية لهذا النزاع.

وأكدت الوزيرة الإسبانية على جودة العلاقات المغربية الاسبانية، مشيرة إلى أن اختيار الرباط لتكون أول محطة ضمن زياراتها للخارج، بعد تعيينها في منصب رئيسة دبلوماسية بلدها ليس صدفة، ويعكس العلاقات العميقة والإستراتيجية التي تربط البلدين الجارين.

وسجلت المسؤولة الإسبانية أن لقاءها مع نظيرها ناصر بوريطة، كان مناسبة للتأكيد على تقارب وجهات نظر البلدين بشأن قضايا مختلفة، معربة عن رغبة الحكومة الإسبانية في إضفاء دينامية أكبر على العلاقات الثنائية، في أعقاب الزيارة التي قام بها العاهل الإسباني إلى المغرب في فبراير الماضي.

وبخصوص تحديد المجال البحري من قبل المغرب، أوضحت غونزاليز لايا، أن للرباط الحق في تحديد مجالها البحري، بموجب القانون الدولي، وفي إطار الاحترام لمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار.

وأوضحت أن المغرب مارس حقه من خلال الشروع في مسار قانوني بهدف تحديد مجاله البحري، مشيرة إلى أن البلدين سيعملان في هذا الاتجاه.

وتأتي تصريحات الخارجية الإسبانية، لفضح الحملة التي قادتها أبواق الجزائر وبوليساريو، واتهام مدريد بالتقاعس

عن الوفاء بمسؤوليتها القانونية والتاريخية تجاه الصحراء المغربية، باعتبارها البلد المستعمر، إذ لم يتردد المدعو امحمد خداد، في مهاجمة مصادقة المغرب على قانونين متعلقين بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتعيين حدوده البحرية.

وحاولت بوليساريو لعب ورقة جزر الكناري، في مواجهة المغرب، من خلال الادعاء أن قرار المغرب يسعى لإدراج مياه محاذية لجزر الكناري ومناطق إسبانية، في سعي لإثارة بعض الأصوات المعروفة بمعاداتها لحقوق المغرب، لتشديد خناقها على حكومة مدريد، واتهامها بالخضوع لابتزاز المغرب.

ولم تجد أبواق بوليساريو، غير أسطوانة تقرير المصير والدفاع عن الاستقلال الوهمي، في مواجهة مبادرات المغرب، التي تنسجم مع القانون الدولي، ومبادئ الأمم المتحدة، باعتراف من حكومة مدريد نفسها، والتي عبرت عنها بوضوح وزير الخارجية في ختام زيارتها إلى الرباط.

بـ . بـ