أربعيني يذبح شقيقه بسيدي بنور

عادت سيدي بنور لتهتز على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها أب لأربعة أطفال يبلغ من العمر 45 سنة، أجهز على شقيقه مساء الجمعة الماضي، ومثل بجثته، إذ بعد أن سدد إليه ضربات بسكين ذبحه وقطعه إلى شطرين وجذع أنفه.

وفي التفاصيل كسر صياح منبعث من إحدى الخيام، سكون دوار أولاد العوني بجماعة بني تسيريس، الذي كان سكانه يستعدون للنوم، وماهي إلا لحظات حتى تحلق الناس حول الخيمة، وما أن دلف البعض منهم إلى فنائها حتى تراجعوا مولولين ” الكافر قتل خوه”.

نغص الخبر على الدوار فرحته بأمطار الخير التي تهاطلت على دكالة هذه الأيام، وبادر البعض منهم إلى تطويق الخيمة، للحيلولة دون فرار الجاني إلى وجهة مجهولة، إلى حين قدوم درك مركز العونات.

وبحلول فريق من الدرك لم يبد الجاني أي مقاومة، وسلم نفسه بتلقائية وكانت ثيابه مخضبة بدم الشقيق. وتم ربط الاتصال بنائب الوكيل العام المكلف بالديمومة، الذي أمر بوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إليه في محضر رسمي عن دواعي ارتكابه لجرمه المشهود، وتم انتداب سيارة نقلت الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى سيدي بنور.

وساد الاعتقاد بداية أن دافع القتل لا يخرج عن الأسباب التقليدية المرتبطة بالإرث ومشاكله، خاصة أن مساطر قضائية كانت جارية بين الضحية والجاني منذ مدة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بسبب تركة والدهما، ولدى إيقافه تناقض في تصريحاته، مرجعا سبب الجريمة تارة إلى الإرث، وتارة أخرى إلى شكه في أن شقيقه يحاربه بالسحر والشعوذة.

عبد الله غيتومي (الجديدة)