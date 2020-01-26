العروسي و”التغيير في الملامح”

فاجأت الفنانة نادية العروسي متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” بنشر صورة أطلت من خلالها ب”لوك” جديد، حيث صبغت شعرها باللون البني المائل إلى الأسود بدلا من الأشقر، الذي اعتاد جمهورها على ظهورها به.

وأرفقت العروسي صورتها بتعليق قالت فيه “التغيير في الملامح لا يغير في الشخصية”، ليتفاعل معها متابعوها في تعليقات كثيرة منها “كيجي معاك لونوار تبارك الله عليك”، و”مهما غيرت من ملامحك ستظلين دائما نامبر وان”.

وتحرص العروسي على التجاوب مع جمهورها باستمرار من خلال صفحتها على “إنستغرام” عبر صور ورسائل من بينها رسالة نشرتها، أخيرا، وقالت فيها “ليس هناك مادة للتجميل أكبر أثرا من الابتسامة”، والتي وافقها عدد من متابعيها الرأي، مؤكدين أنه من الضروري أن يحافظ كل شخص على ابتسامته لأنه تعكس جمال الروح.

ومن جهة أخرى، أعلنت العروسي عبر رسالة أخرى على “إنستغرام” أنها بصدد التحضير لعمل غنائي جديد سيتم طرحه قريبا.

أ. ك

يذكر أن نادية العروسي أطلقت عدة أغان منها “سينغل” بعنوان “ماشي ضروري”، والذي تعاونت فيه مع كاتب الكلمات والمنتج رحال الوزاني، الذي سبق أن أدت أغانيه مجموعة من الفنانين المغاربة، من بينهم ابتسام تسكت وبدر سلطان.

وجمعت أغنية “ماشي ضروري” بين أنماط موسيقية متنوعة، وهي اللون الشعبي والإيقاعات الغربية والخليجية، التي تم اعتمادها من أجل توزيعها.