“الطراكس” والميلودي يواصلان “البوز”

نشرت الفنانة الشعبية فاطمة الزهراء، الملقبة بـ”الشيخة الطراكس”، صورا لها رفقة المغني الشعبي عادل الميلودي، حيث ظهرت وهي تغسل قدمي هذا الأخير، وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي.

وشاركت “الشيخة طراكس” الصورة المذكورة مع متتبعيها عبر حسابها على انستغرام، وأرفقتها بتعليق: “واش تقبلي تغسلي لراجلك رجليه”، وهو الأمر الذي أثار سيلا من التعليقات، حيث اعتبر البعض أن هذا الأمر عاد، فيما هاجم البعض الآخر “الطراكس” ووصفها بأنها “تسعى لإثارة الجدل”، وإثارة “البوز” عبر صور من هذا النوع.

وتبين أن الصورة محل الجدل هي تسريب من الفيديو كليب الجديد الذي سيجمع بين عادل الميلودي و”الشيخة طراكس”، والذي سيكون بعنوان “واش حماقيتو”.

ع . م