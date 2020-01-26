الدوزي يتصدر “الطوندونس”

تصدر المغني المغربي حفيظ الدوزي، قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة على موقع “يوتوب”، بآخر أعماله الفنية، ويتعلق الأمر بأغنية تحمل عنوان “خليك معايا”.

وحققت الأغنية، التي اختار تصويرها على طريقة فيديو كليب، نسب مشاهدة مهمة، بعد ساعات فقط من طرحها على “اليوتوب”، لتحتل “الطوندنوس” المغربي.

وتعتبر “خليك معايا”، أغنية عاطفية ورومانسية، وهي ثالث أغنية راي طرحها الدوزي، بعد أغنية “خلوها تهدر”، التي عاد بها إلى موسيقى الراي بعد سنوات من الغياب، وأغنية “لوكان جا قلبك”.

وتعاون الدوزي من خلال آخر أعماله الفنية، مع شقيقه قادر الدوزي، الذي تكلف بكتابة الكلمات، فيما لحنها الشاب كريم، إلى جانب الموزع الموسيقي المغربي مراد مجود، علما أن الأغنية سجلت بأحد استوديوهات بلجيكا.

كما اختار الدوزي تصوير فيديو كليب الأغنية، مرة أخرى، في تركيا، تحت إشراف المخرج السينمائي التركي كمال باشبوغ، الذي سبق للدوزي التعامل معه في مجموعة من الأعمال الغنائية التي حققت نجاحا كبيرا.

واعتمد الدوزي، في تصوير الكليب على فكرة جديدة، صورها في “كابينة تليفون”، مخاطبا حبيبته التي كانت بالمطار تنوي هجره والسفر، ليظهر الفيديو بمشهدين فقط في تجربة مغايرة عن أغلبية كليباته.

إيمان رضيف