البراق: تخلصت من كيلوغرامين

أكدت الفنانة ليلى البراق أنها تمكنت من إنقاص وزنها والتخلص من كيلوغرامين، بعد اتباع نظام غذائي بناء على توجيهات أحد المختصين في مجال التغذية.

وقالت البراق عبر رسالة وجهتها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور “إنستغرام”، “أقول للفتيات اللواتي وجهن لي سؤالا إن كنت تمكنت من التخلص من وزني الزائد، الحمد لله تمكنت من التخلص من كيلوغرامين في مدة لا تتجاوز الأسبوعين”.

وأضافت البراق في الرسالة ذاتها قائلة “اعدكم إن شاء الله أنني سأقوم بلقاء مباشر معكم عبر إنستغرام للحديث عن تجربتي في التخلص من الوزن الزائد، إلى جانب الحديث عن النظام الغذائي الذي اعتمدت عليه في الحمية”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الصفحة الرسمية للبراق على “إنستغرام”، خاصة النساء اللواتي يعانين زيادة الوزن، واللواتي طلبن منها الحديث عن كافة تفاصيل الحمية في لقائها المقبل بهن.

ومن بين الردود التي تلقتها البراق رد من قبل الفنانة عبير العابد، التي قالت “غزالة كيف ما إنتينا، إنه أمر جيد التمتع بصحة جيدة ولكن الأهم هو الروح وأنت تملكين روحا طيبة”.

ومن جهة أخرى، تقاسمت البراق مع متابعيها مجموعة من الصور من بينها صورة جمعتها بالفنانة جيلان والممثلة فاطمة الزهراء الجوهري، إلى جانب صور من زيارتها الأخيرة لأحد المواقع الطبيعية بالعرائش.

أمينة كندي