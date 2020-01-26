رجل المطاحن يتسلم قيادة “الباطرونا”

الثنائي المرشح لرئاسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب يحصل على 96.18 % من الأصوات

انتخب شكيب لعلج، رئيسا للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، والمهدي التازي، نائبا له، خلال الجمع العام العادي الانتخابي، الذي عقد أول أمس (الأربعاء)، وحصلا على 4112 صوتا، من أصل 4275، ما يمثل نسبة أصوات وصلت إلى 96.18 في المائة من العدد الإجمالي للأصوات المعبر عنها. وسيعمل الثنائي، خلال ولايته التي ستمتد على مدى ثلاث سنوات، على تنزيل البرنامج الانتخابي الذي قدمه خلال جولته في مختلف الاتحادات الجهوية.

ودعا لعلج في كلمة عقب انتخابه رئيسا “للباطرونا” إلى الأخذ في الاعتبار الابتكار وسلسلات القيم الوطنية والعدالة الاجتماعية ركائز أساسية لأي منظومة تنمية مستدامة.

وشدد على ضرورة رفع كل المعيقات التي تحول دون تنمية المقاولات، خاصة ما يتعلق بالتمويل وآجال الأداء والانفتاح على الأسواق الدولية، وإعادة تأهيل المقاولات من أجل تنمية مستدامة، مؤكدا على أهمية الاتجاه نحو اقتصاد وطني أكثر صلابة ونجاعة، يمكن فيه للجميع تقاسم ثمار التنمية.

وتمثل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أزيد من 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، أولوية بالنسبة إلى لعلج، إضافة إلى القطاع الصناعي الذي يعتبر القطاع الأكثر توفيرا لمناصب الشغل. واعتبر لعلج أن المقاولة المغربية في حاجة إلى دعم من السلطات العمومية، لعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل قنوات الحوار مع مختلف الإدارات. وأشار إلى أن الثقة عامل أساسي لإطلاق وتنشيط الاستثمار المنتج والقادر على إيجاد الثروة والشغل، مع القطع مع “اقتصاد الريع” الذي يعرقل مسيرة التنمية بالبلاد.

ع. ك