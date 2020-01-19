توقعات أحوال الطقس ليوم الإثنين

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بانخفاض ملموس في درجات الحرارة وبطقس بارد بكل من المرتفعات والهضاب العليا والجنوب الشرقي والسهول الداخلية والمنطقة الشرقية.

وسيكون الطقس غائما بالواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية وبمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط مع نزول أمطار ضعيفة محليا. كما ستكون السماء غائمة جزئيا بكل من شمال ووسط وشرق البلاد مع احتمال قطرات ضعيفة محليا.

وستتساقط الثلوج بمرتفعات الريف والأطلسين الكبير والمتوسط التي يتعدى علوها 1600 متر.

وستهب الرياح قوية نوعا ما شمالية بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى ومعتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وشمالية إلى غربية عموما بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03- و02 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 10 و17 درجة بسوس والواجهة المتوسطية والسواحل الأطلسية الوسطى والأقاليم الجنوبية، وما بين 03 و09 درجات بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 04 و09 درجات بالمرتفعات والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بسوس وبشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 21 و26 درجة بباقي مناطق الأقاليم الجنوبية، وما بين 10 و15 درجة بالجهات الأخرى.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين مهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي المناطق الساحلية.