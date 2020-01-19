إذاعة إلكترونية لرجال التعليم

أطلقت، مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكـوين، إذاعة إلكترونية جديدة موجهة لنساء ورجال التعليم تحمل اسم “راديو منارات”.

وتهدف الإذاعة الجديدة، حسب ما جاء في بيان صحافي، إلى تقديم محتوى إعلامي ثقافي وتربوي يساهم في إغناء المعارف والأذواق لدى أسرة التعليم وكذا عامة المستمعين.

كما تعتبر المؤسسة، الإذاعة الجديدة، فضاء لتعزيز قيم الحوار والنقاش الهادف حول مواضيع علمية وثقافية تهم القائمين على الشأن التربوي.

ويندرج إحداث الإذاعة في إطار البرامج الثقافية للمؤسسة والتي تهدف إلى تعزيز الولوج للمعلومات والمعارف ونشر ثقافة التواصل والنقاش البناء، علما أن الإذاعة الالكترونية جاءت بخط تحريري يرتكز على قيم الحوار والأصالة والإبداع والتنوع.

إ. ر