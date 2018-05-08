الصحافيون الشباب غاضبون

أعرب المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، عن رفضه للمسار الذي اتخذته عملية الإعداد لانتخابات ممثلي الصحافيين داخل المجلس الوطني للصحافة، وذلك للعديد من الاعتبارات الشكلية والموضوعية، من بينها اشتراط نمط الاقتراع المعلن من طرف لجنة الإشراف على الانتخابات، عضوية امرأة واحدة على الأقل في لوائح ترشيح الصحافيين وممثليهم، وهو الأمر الذي اعتبره المنتدى «مثيرا للاستغراب ويفرغ القانون من محتواه ويضرب بعرض الحائط كل المجهودات التي قطعها المغرب من أجل تمكين المرأة من الولوج إلى مراكز القرار».

واستغرب المنتدى، في بلاغ توصلت «الصباح» بنسخة منه، عدم الإعلان من طرف وزارة الاتصال والثقافة، عن تكوين لجنة للإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة. كما سجل المنتدى، حسب البلاغ نفسه، تعتيما واضحا وغير مفهوم حول أشغال اللجنة، ضدا على الحق في الوصول إلى المعلومة المقرر دستوريا، وهو ما أدى إلى تغييب المقاربة التشاركية في النقاش حول مساطر وشكليات هذه الانتخابات، إذ لم يتم الأخذ بآراء ومقترحات الهيآت المدنية والحقوقية بهذا الخصوص من طرف اللجنة.

وأشار البلاغ إلى عدم إصدار وزارة الاتصال والثقافة بلاغا توضح من خلاله المبررات والأسباب التي دفعت أعضاء اللجنة إلى اعتماد هذا الشكل من نمط الاقتراع دون غيره، مع الإشارة إلى أن الإعلان لم يوضح أي شكل من أشكال نظام الاقتراع باللائحة (النسبي أم المطلق)، خاصة أن قطاعا عريضا من الجسم الصحافي الوطني أبدى رفضه نمط الاقتراع باللائحة المغلقة.

نورا الفواري