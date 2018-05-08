الجزائر تختار التصعيد

اختارت الجزائر لغة التصعيد، في مواجهة الحزم المغربي في الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية، من خلال قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، ردا على تورط ذراعها حزب الله اللبناني، في تقديم الدعم لبوليساريو، والتخطيط لزعزعة استقرار المغرب.

وأفادت صحيفة الشروق الجزائرية، استنادا إلى تقرير إعلامي لوكالة الأناضول التركية، أن الحكومة الجزائرية تبحث عن تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الرباط، ردا على ما اعتبرته حملة تستهدفها منذ عدة أسابيع. وأوضح مصدر دبلوماسي مطلع، للأناضول، طلب عدم الكشف عن هويته، أن وزارة الخارجية الجزائرية رفعت عدة توصيات إلى عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، من بينها «تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع المغرب، عبر طرد عدد من الدبلوماسيين العاملين في الجزائر، وإغلاق فروع قنصلية». وفي الوقت الذي تحاشى المغرب إثارة العلاقة مع الجزائر، في قرار قطع العلاقة مع طهران، والتركيز على مسؤوليتها في تهديد استقرار المغرب، رغم أنها هي المعني الأول بنزاع الصحراء، حفاظا على أواصر العلاقة بين الشعبين الشقيقين، سارعت الخارجية الجزائرية، المحتضنة والممولة للجبهة الانفصالية، والمتحكمة في قيادتها إلى استدعاء السفير المغربي بالجزائر، للاحتجاج على تصريحات ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، تضيف وكالة الأنباء التركية، استنادا إل المصدر الدبلوماسي الجزائري، بل هناك توصيات أخرى رفعتها وزارة الخارجية للرئاسة، من أجل اتخاذ قرار بشأنها، وفي مقدمتها قيام عبد القادر مساهل، وزير الخارجية بجولة عربية وغربية، للرد على تصريحات وزير الخارجية المغربي بشأن وجود خبراء من «حزب الله» اللبناني في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف الجزائرية.

برحو بوزياني