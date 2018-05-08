85 مليون سائح زاروا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2017

قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زراب بوليكاشفيلي، اليوم الثلاثاء، إن 85 مليون سائح زاروا منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 2017.

وأشار بوليكاشفيلي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية بشرم الشيخ المصرية، أن حركة السياحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زادت بنسبة 5 بالمائة في 2017، وهو “أعلى معدل منذ عام 2011”.

وسجل أن قطاع السياحة يشهد تحسنا كبيرا بكل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معربا عن اعتقاده بأن القطاع “سيشهد تطورا كبيرا خلال الأربع سنوات المقبلة”.

وذكر المسؤول ذاته، أن توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين تؤكد ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2018 بنسبة تتراوح من 3 الى 4 بالمائة، مبرزا أن ذلك من شأنه أن ينعكس ايجابا على حركة السياحة العالمية الأمر الذي “سيكون له مردود ايجابي على منطقة الشرق الأوسط”.

ويبحث الاجتماع الـ 44 للجنة الشرق الأوسط والمؤتمر الاقليمي لمنظمة السياحة العالمية على مدى يومين، موضوع تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة.

وتضم منظمة السياحة العالمية التي تتخذ من مدريد مقرا لها، في عضويتها 158 دولة.