منظمة الصحة تحذر من أمراض قاتلة

دراسة حول نسب التلوث في 10 مدن مغربية نبهت إلى خطورة الإصابة بأمراض القلب والرئة

دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر من ارتفاع “مستويات تلوث الهواء في عشر مدن مغربية”، ما يهدد سكانها بأمراض خطيرة.

ووصفت المنظمة العالمية جودة الهواء في المدن المغربية بـ “غير المطمئن”، مستدركة أنها أقل خطورة من وضع الهند وباكستان، اللتين تصنفان ضمن أكثر البلدان تلوثا، مشيرة إلى أنه إلى حدود 2016، كانت القياسات السنوية في هذه المدن أعلى بكثير من 20 ميكروغرام (وحدة قياس) في المتر المكعب، ففي بن سليمان بلغ المؤشر 63 ميكروغرام في المتر المكعب، متجاوزاالبيضاء الذي وصل فيها 43، وفاس 37، وخريبكة 35، ومراكش 46، ومكناس 47، وآسفي 21، وسلا 31، وسطات 40، وطنجة 57، بينما ينتظر أن ترتفع هذه النسب، مع نهاية السنة الجارية، باستثناء آسفي وسلا، علما أن المتوسط السنوي في بنسليمان يبلغ 39 ميكروغرام في المتر المكعب، و27 في البيضاء، و23 في فاس، و22 في خريبكة، و28 في مراكش، و29 في مكناس، و9 في آسفي، و13 في سلا، و25 في سطات، و24 في طنجة.

وكشفت المنظمة العالمية عن دراستها، التي شملت المدن المغربية، إضافة إلى قياس جودة الهواء في 4300 مدينة من 108 دول، مشيرة إلى أن تسعة من كل عشرة أشخاص “يستنشقون الهواء الذي يحتوي على مستويات عالية من الملوثات”.

وحذرت منظمة الصحة العالمية سكان هذه المدن من التعرض للجسيمات الدقيقة باعتبارها الأكثر خطورة، إذ تخترق الرئتين والقلب والأوعية الدموية، مما يتسبب في الأمراض القاتلة، بما في ذلك السكتة الدماغية وأمراض القلب وسرطان الرئة وأمراض الانسداد المزمن والتهابات الجهاز التنفسي، مشيرة إلى أنها سجلت في 2016ما يقارب 4.2 ملايين حالة وفاة في العالم، كما أن تلوث الهواء الناجم عن استخدام الوقود، تسبب في وفاة حوالي 3.8 ملايين شخص في الفترة نفسها، علما أن سبعة ملايين شخص يتوفون كل عام بسبب تلوث هواء المحيط والهواء داخل المنازل”.

وأوصت المنظمة المسؤولين عن المدن التي ترتفع فيها نسب التلوث، بمن فيهم المغاربة، بتخفيض تلوث الهواء للوصول إلى نسب سنوية متوسطة تبلغ 20 ميكروغرام في المتر المكعب بالنسبة إلى الجسيمات، و10 ميكروغرام في المتر المكعب للجسيمات المصنوعة من الكبريتات والنترات والكربون الأسود، محذرة من التعرض للجسيمات الدقيقة باعتبارها الأكثر خطورة.

ونقلت الدراسة تصريح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية التي وصفت الأرقام بـ “المثيرة للقلق”. وقال إن “أفقر الناس وأكثرهم تهميشا يتحملون العبء الأكبر”، مضيفا”أنه من غير المقبول أن أكثر من ثلاثة مليارات شخص، معظمهم من النساء والأطفال، مازالوا يتنفسون الدخان القاتل كل يوم من استخدام المواقد الملوثة والوقود في منازلهم”، ومحذرا من نتائج كارثية في حال عدم اتخاذ تدابير عاجلة.

وتجدر الإشارة إلى أن دراسة المنظمة أكدت أن أكثر من 90 في المائة من وفيات تلوث الهواء تحدث في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، خاصة في آسيا وأفريقيا، تليها البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأوروبا والأميركتين.

خالد العطاوي

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