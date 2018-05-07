فارس وعبد النباوي يعرضان أهم الإصلاحات

الدبلوماسية القضائية في قلب اللقاء مع النائب العام السعودي

تمحورت اللقاءات التي جمعت مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام بمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مع الشيخ سعود بن عبد الله المعجب النائب العام للمملكة العربية السعودية، حول أهم الإصلاحات التي شهدها المغرب بعد استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، والأوراش الكبرى التي انخرط فيها لتحقيق العدالة في أبهى صورها.

وشكل اللقاء الذي جمع الأربعاء الماضي، بمقر محكمة النقض فارس بالنائب العام السعودي، فرصة عبر فيها الرئيس المنتدب عن عمق العلاقات المغربية السعودية وأهمية التعاون القضائي بين البلدين، مؤكدا على أهمية تبادل التجارب بينهما لتكون في مستوى العلاقات التاريخية العميقة التي تجمع بين البلدين على مختلف المستويات، كما قدم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية شروحات حول الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها بلادنا في مجال العدالة التي تعد مشروعا مجتمعيا يساهم فيه الجميع في إطار المقاربة التشاركية بكل مسؤولية ومواطنة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، موضحا أن دستور 2011 جاء تتويجا لتراكمات حقوقية وقانونية وتنموية كبرى، ونقطة انطلاق لمستقبل مجتمع حداثي تكون فيه السلطة القضائية ملزمة بضمان الحقوق والحريات والتطبيق العادل للقانون.

ومن جهته عبر النائب العام عن اعتزازه بالحضور بمقر أعلى هيأة قضائية ذات رمزية ومكانة اعتبارية مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين ومنوها بالجهود الكبرى المبذولة بالمغرب على مختلف المستويات، خاصة في مجال العدالة، مؤكدا على إرادة حقيقية للعمل المشترك المهيكل من أجل تبادل الخبرات بالبلدين، مضيفا أن ما اطلع عليه من العمل المشرف لمحكمة النقض يجب الاستفادة منه من خلال آليات للتعاون الجاد والبناء.

اللقاءات الثنائية توجت باللقاء الذي جمع محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة مع النائب العام بالمملكة العربية السعودية، بحضور سفير المملكة العربية السعودية بالرباط، الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، والتي تدخل في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي بين مؤسستي النيابة العامة بكل من السعودية والمغرب، إذ تطرق الطرفان إلى مسألة تعزيز التعاون القضائي بين المملكتين.

وتعهد الطرفان خلال هذه المباحثات بتوقيع مذكرة تعاون قضائي، تهدف إلى تعميق التعاون المشترك في مجال عمل النيابة العامة بالبلدين.

كريمة مصلي