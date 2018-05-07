زلزال تنظيمي بنقابة ميارة

اهتزت نقابة الاتحاد العام للشغالين بفاس، على استقالات جماعية وفردية بعث بها أعضاء في كتابتها الإقليمية ومناضلون إلى النعم ميارة، احتجاجا على الظروف التنظيمية التي يعيشها الاتحاد الإقليمي ومطبوعة ب”العشوائية والفوضى والتآمر على مصالح الشغيلة” بلغة أعضاء مستقيلين.

9 أعضاء في الكتابة الإقليمية للنقابة، قدموا استقالتهم جماعة من مسؤولياتهم بها، بينهم نائب الكاتب الإقليمي وأمين ماله، مؤكدين أنهم لن يكونوا “شهداء زور في مسرحية رديئة أريد لها في ظروف معينة أو لسوء تقدير أن تلوث مرحلة من تاريخ الاتحاد العام للشغالين”.

ومن ضمن الأسباب التي دفعتهم إلى هذه الاستقالة الجماعية، تحويل دفة القيادة المحلية “بعيدا عن المفاهيم النقابية النبيلة التي آمنا بها واجتمعنا لأجل الدفاع عنها”، مشيرين في رسالة استقالتهم إلى أنهم “سيبقون أوفياء لروح العمل النقابي النبيل إلى أن تتضح الشروط وتنضج الرؤية”.

وبدوا قلقين مما أسموه “الصمت غير المبرر للقيادة الوطنية الذي فهم من طرف المناضلين والمتتبعين تزكية وشرعنة للوضع القائم بسلبياته وتجاوزاته”.

واستدل الأعضاء التسعة المستقيلون بتدبير ملفي شركتي بدر بيطون وحنيني، اللذين أثارا احتجاجات مستخدمين بالشركتين وضعوا ثقتهم في هذه النقابة، قبل أن يصدموا بتصرفات لامسؤولة من طرف مسؤول بالكتابة الإقليمية للنقابة، تحول إلى هدف إلى هجومات فيسبوكية من العمال. واتهم مستخدمو شركة حنيني بفاس، مسؤولا بهذه النقابة بالتواطؤ مع مالكها على حساب مصالحهم، بعد استنجادهم به، إثر تعرضهم إلى طرد تعسفي بعد سنوات طويلة قضوها في العمل فيها، دون تمكينهم من حقوقهم المشروعة، رغم لجوئهم إلى كل الطرق والوسائل الحبية أملا في إنصافهم ورد الاعتبار لهم.

واتهموا هذا المسؤول النقابي الذي سموه باسمه في صفحة فيسبوكية خاصة ب”ضحايا الشركة”، بالتآمر عليهم و”بيع قضيتنا بدراهم معلومة”، مشتكينه إلى الأجهزة المركزية للنقابة التي يمثلها بفاس، مطالبين بالتحقيق حول اتهامه بتسلم 5 ملايين سنتيم من صاحب الشركة، لأجل ذلك والتلاعب بمصالحهم.

وأوضح العمال المطرودون أنهم قصدوه لتحسين أوضاعهم وظروف عملهم، ووضعوا ثقتهم فيه لتمثيلهم في حواراتهم مع مسؤول الشركة، إلا أنه “بعد 6 أشهر من التماطل والكذب، شتت مكتبنا النقابي إلى أن قل عددنا”، بل “عرضنا إلى أكبر عملية نصب واحتيال” يؤكد عامل مطرود في تدوينة فيسبوكية.

وزاد “كان يتركنا ساعات في انتظاره بمقر النقابة، ولا يجيب على اتصالاتنا الهاتفية”، متهمينه بتضليل الرأي العام مستغلا في ذلك صور وقفات احتجاجية نفذها العمال بتأطير من النقابة، احتجاجا على الطرد التعسفي الذي طالهم بطريقة ممنهجة وعدم تنفيذ اتفاق الطرفين أمام مندوبية التشغيل والإدماج المهني.

حميد الأبيض (فاس)

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