الرصاص لإيقاف جانح بفاس

وضعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، رهن الحراسة النظرية شابا له عدة سوابق، سيما في مجال الضرب والجرح والاتجار في المخدرات، بعد اعتقاله زوال أول أمس (الخميس) قبل إحالته على النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا في حقه على ضوء الأبحاث المجراة معه.

ويواجه المتهم الذي سبق له قضاء عقوبات حبسية متفاوتة بتهم مختلفة بينها الاتجار في المخدرات والضرب والجرح بالسلاح الأبيض، والسكر العلني البين وإحداث الضوضاء واعتراض سبيل المارة ومحاولة الاعتداء على عناصر الشرطة أثناء تدخلها لاعتقاله بعد طلب مواطنين النجدة. وكان المتهم تحت تأثير حالة تخدير متقدمة، لما هدد المواطنين بمواقع بالحي الحسني بمنطقة بن دباب، باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، ما اضطر معه موظف الشرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية مكنت من السيطرة عليه وحجز السلاح الأبيض، الذي كان بحوزته وهدد بها المارة. واضطر شرطي فرقة الأبحاث والتدخلات بولاية الأمن، لاستعمال سلاحه الوظيفي، مطلقا رصاصة تحذيرية للسيطرة على الجانح بعدما عرض حياة المواطنين ورجال الشرطة إلى خطر جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

حميد الأبيض (فاس)

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