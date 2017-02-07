لشكر يفضح ريع العائلات الاتحادية

قال إن زمنها انتهى ويعلن قضاءه النهائي على ما تبقى من تيار الزايدي وولعلو

نجح ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب “الوردة” في القضاء نهائيا على ما تبقى من تيار الراحل أحمد الزايدي داخل تنظيمات الحزب، كما ألحق هزيمة مدوية بتيار فتح الله ولعلو المتواري عن الأنظار، فيما أبرم صلحا جديدا مع تيار حبيب المالكي، الذي أفلح في إيصاله إلى رئاسة مجلس النواب بعشرين نائبا.

وتأكد من خلال اجتماع اللجنة الإدارية لحزب “الوردة”، أن الطريق ستكون سالكة أمام لشكر، وبدون زرع أشواك أمامه، من أجل ضمان ولاية ثانية على رأس قيادة الحزب بدون منافس، خلال فعاليات المؤتمر الوطني العاشر الذي سينعقد ما بين 19 و21 ماي المقبل، كما أعلن ذلك خلال الاجتماع نفسه، عكس ما حبلت به الساعات الأخيرة للمؤتمر الوطني التاسع، الذي عرف منافسة شرسة بين أربعة مترشحين، قبل أن ينسحب واحد منهم، ويصل المتنافسون إلى الدور الثاني الذي كان حاسما.

وحمل لشكر مسؤولية وهن الحزب عندما تسلمه في المؤتمر الوطني التاسع إلى مخلفات حكومة التناوب التوافقي، إذ قال “لقد كنا واعين ونحن نحضر للمؤتمر التاسع، أننا نقوم بمهمة تشابه مهمات المؤسسين، حيث كان حزبنا يعاني وهنا لم يسبق أن عاشه، بفعل التراكمات السلبية التي أصابته، منذ أن دخل حكومة التناوب، وما تلاها من أوضاع، جعلته يدخل في حالة من التراخي، أفقدته العنفوان الذي كان يميزه”، مضيفا “لقد كانت تنظيماتنا شبه مشلولة، وعلاقات المناضلين بالمجتمع، تكاد تكون منعدمة، بالإضافة إلى كل المشاكل الداخلية التي لا تنتهي، فأنهكت الحزب، ووفرت لخصومه كل الأسلحة للتهجم عليه، ورسم صورة سلبية عنه في المجتمع، لذلك كان من الطبيعي أن تعاني القيادة التي تولت المسؤولية، في المؤتمر التاسع، تبعات كل هذه السلبيات، زيادة على الحملة الممنهجة، التي لم تتوقف، والتي لم يعرف المغرب مثيلا لها من قبل، سواء ضد الحزب أو ضد قيادييه”.

ورغم كل هذه الضربات الموجعة، رفع حزب “الوردة” التحدي، وسعى إلى استعادة المبادرة وإعادة البناء، رغم أنه كان يدرك أن الطريق لن تكون مفروشة بالورود. وبرأي لشكر الذي وضع حدا لحكم العائلات والأسماء النافذة مع استثناءات قليلة، أن معيار الوفاء والإخلاص والالتزام، وخوض المعارك النضالية، مع الحزب، مهما كانت الظروف، هو المقياس الذي يحكم المستقبل، مضيفا أنه قد مضى ذلك العهد الذي كان المعيار هو الاسم أو اللقب أو الانتماء العائلي أو التموقع الطبقي، وغيرها من الارتباطات، غير تلك التي يحددها القانون الأساسي والنظام الداخلي.

مؤكدا “نحن اليوم أمام حزب يعترف بالكفاءات التي تشتغل في الميدان، لا تتعالى على التنظيمات، وترتبط بالجماهير، وتخوض المعارك الانتخابية، من أي موقع كانت فيه، تساهم بوقتها وجهدها ومالها لرفع راية الحزب عاليا، لذلك، لن يقبل الحزب إلا من ساهم في نضالاته وشارك في كل معاركه وأدى واجبات انخراطه والتزم بقوانينه، هذا هو الحزب المؤسسة، أما أولئك الذين يعتبرون أن الانتماء للحزب، هو مجرد ريع يصرفونه لمصالحهم الشخصية، وأنهم يمكنهم ممارسة الابتزاز، بالتهجم على الحزب وقيادته ومناضليه، غير ملتزمين بالقوانين والواجبات النضالية، محتقرين المناضلين الملتزمين، فلا مكان لهم في حزب القوات الشعبية، الذي تميز، في تاريخه، بمنسوب عال من الإخلاص والتضحية، من قبل زعمائه وقادته وأطره ومناضليه.

عبد الله الكوزي

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