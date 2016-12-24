“بيجيدي” يستقوي بالتونسيين لفك “البلوكاج”

الغنوشي كلف أبرز قياديي النهضة بمساعدة العدالة والتنمية

فضح راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة التونسية، كواليس لقاء جمعه بمبعوث عبد الإله بنكيران إلى تونس، في الآونة الأخيرة، وسر زيارات وفود الحركة إلى المغرب.

ونشر الغنوشي، في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فحوى لقائه بمصطفى الخلفي، وزير الاتصال السابق والناطق الرسمي باسم الحكومة، بصفته مبعوث بنكيران الشخصي، إذ أوضح الغنوشي، حسب تدوينته، أن مباحثات الطرفين اقتصرت على نقطة واحدة تتمثل في “الحديث عن آخر المستجدات في المغرب الشقيق، خاصة مسار تشكيل الحكومة الجديدة”.

ووجه المكلفون بالتواصل لدى زعيم النهضة التونسية ضربة قوية لعبد الإله بنكيران، بعد تسريب فحوى اللقاء، علما أن قياديي حزب العدالة والتنمية تكتموا على الأمر، معتبرين أن اللقاء السري لا يستحق نشر مضامينه،عكس تدوينات كتائبهم الإلكترونية، ومقالات قيادييه الذي تتكلف بنشر كل أخبار.

ووصفت مصادر “الصباح” خطوة بنكيران ب”ترحيل النقاش الداخلي إلى حزب دولة أخرى” بالخطير جدا، مشيرين إلى أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية استشار التنظيم العالمي للإخوان المسلمين (النهضة أحد أذرعه القوية في شمال إفريقيا)، في عملية تشكيل الحكومة المغربية، واختار التكتم عن الموضوع.

واعتبرت المصادر ذاتها خطوة بنكيران “إقحاما لأطراف أجنبية في شأن مغربي داخلي، وسلوكا دأبت عليه الجماعات التي تصف نفسها بالإسلامية وتنتمي إلى التنظيمات المتأسلمة”، على حد قولها.

ولم تخف المصادر عينها أن راشد الغنوشي، زعيم النهضة، كلف اثنين من قيادييه في “تقديم النصح السياسي لبنكيران، إذ تعددت زيارات رفيق عبد السلام، مستشار رئيس حركة النهضة للعلاقات الخارجية، ورضا إدريس عضو المكتب التنفيذي، إضافة إلى مشاركة، في بعض الحالات، لعادل الدعداع، الرجل القوي في الحركة والمكلف بالاقتصاد، إذ له مشاريع ضخمة في الفلاحة والعقار، إضافة إلى رئاسته لناد رياضي تونسي.

وذكرت المصادر ذاتها أن طلب استشارة الغنوشي يفسر الحركة الدؤوبة لزيارة وفد حركة النهضة إلى المغرب، وهي لقاءات يقتصر إعلام “بيجيدي” في ذكر تفاصيلها على لغة الخشب، إذ عادة ما يتكلف محمد يتيم، رئيس قسم العلاقات الدولية بالعدالة والتنمية والعبادلة ماء العينين، على استقبال أعضاء الوفد في المقر المركزي.وذكرت المصادر عينها أن العلاقات بين حركة النهضة التونسية والعدالة والتنمية تجاوزت علاقات صداقة التي تجمع، كما هو متعارف، الأحزاب التي تتقاسم الإيديولوجيات نفسها، بل أصبح “البيجيدي” حزبا يدين بالولاء للغنوشي وينهل من أفكاره، مشيرة إلى أن تصريح بنكيران بخصوص حلب والذي أثار غضب روسيا، مهدت لرحلة الخلفي إلى تونس، سيما مع تعاطف الإخوان المسلمين مع المقاتلين المسلحين في حلب.

وقالت المصادر نفسها إن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين عقد، خلال الأيام القليلة الماضية، مؤتمره في بلجيكا بحضور راشد الغنوشي الذي حمل معه رسائل من حزب العدالة والتنمية المغربي إلى أعضاء التنظيم العالمي ، علما أن النهضة و”البيجيدي” سبق لهما الاعتراض على سياسة التنظيم العالمي، سيما قرارات الرئيس المصري المطاح به محمد مرسي، إضافة إلى ملاحظاتهما على التنظيم نفسه، إلا أن ذلك لا يعني إلا رغبة في استعادة راشد الغنوشي قيادة التنظيم العالمي عبر أذرع “إخوانية” مغربية.

خالد العطاوي

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