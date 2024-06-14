جمهور الجيش للاعبين: ارفعوا رؤوسكم وننتظر التعويض في الكأس

دعا جمهور الجيش الملكي لاعبي الفريق إلى رفع رؤوسهم عاليا، بعد الأداء المشرف الذي قدموه الموسم الرياضي الجاري.

وتابعت “الصباح” محاصرة عدد من جماهير اللاعبين أثناء تنقلهم إلى مستودع الملابس بعد نهاية المباراة، وأجبروهم على رفع رؤوسهم، والافتخار بالمستوى الذي قدموه، دون انتظار هدايا من الحكام.

وشدد الجمهور على ضرورة مواصلة المسار، بالنظر إلى أن الموسم لم ينته بعد، والمنافسة على لقب كأس العرش، والتعويض على ضياع لقب البطولة بالفوز في نصف النهاية على حساب المغرب الفاسي، ولعب النهاية والتتويج باللقب.

وطالب الجمهور اللاعبين إلى عدم الاستسلام في كأس العرش، وأنهم أمام فرصة تاريخية للحفاظ على الزعامة في منافسات كأس العرش، داعين اللاعبين إلى طي صفحة البطولة، والتركيز على مباراة المغرب الفاسي.

وغادر الجمهور الملعب البلدي بالقنيطرة دون تسجيل أحداث شغب، بعد نهاية المباراة، رغم بعض المناوشات، التي لم تسفر عن وقوع إصابات في صفوف المشجعين أو رجال الأمن.

وأبى الجمهور العسكري إلا أن يشكر السلطات المحلية والأمنية بالقنيطرة، قبل مغادرة الملعب البلدي، ورفع لافتة على حسن الاستقبال طيلة الموسم الرياضي.

صلاح الدين محسن

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