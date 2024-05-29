حجز كوكايين و4391 قرصا مخدرا بطنجة

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأربعاء، شخصا من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن المشتبه فيه تم توقيفه في حالة تلبس بحيازة 4391 قرص مخدر من أنواع مختلفة و90 غراما من الكوكايين، فضلا عن 420 غرام من مخدر الشيرا وسلاحين أبيضين، وكذا ميزانين إلكترونيين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأكد المصدر ذاته إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

(ي.ع)

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