إنفانتينو للمنتخب المغربي الأولمبي: أبهرونا كما في مونديال قطر

نشر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لأبرز لحظات مشاركة أسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022، متمنيا للمنتخب المغربي الأولمبي حظا موفقا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأرفق إنفانتينو، مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، بتدوينة قال فيها: “حظ سعيد للمنتخب المغربي في بطولة كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية بفرنسا.. نتمنى أن تبهروا عالم كرة القدم، كما فعلتم خلال كأس العالم بقطر”.

(ي.ع)

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