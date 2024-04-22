“سيام 2024”.. وزير الفلاحة الإسباني يشيد بالتعاون المغربي

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، أن مشاركة إسبانيا كضيف شرف في الدورة السادسة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، تشهد على تميز العلاقات بين البلدين.

وأكد الوزير الإسباني، خلال زيارته أمس الأحد للمغرب لحضور المعرض، أن مشاركة إسبانيا هذه السنة تكتسي طابعا خاصا للغاية، من حيث أنها تأتي لتكريس المستوى المتميز لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الفلاحة.

وأشار إلى أن هذه الحقيقة أعاد تأكيدها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الأسبوع الماضي أمام البرلمان، مؤكدا على “تميز” علاقات التعاون مع المغرب في جميع المجالات، والتي هي بلا شك في أفضل مستوى لها خلال العقود الأخيرة.

وأضاف أن “اللقاءات التي سأجريها، بهذه المناسبة، مع نظيري المغربي محمد الصديقي، تندرج بالتحديد في إطار هذه الدينامية التي تعيشها علاقات التعاون بين البلدين، وإصرارهما على تطويرها بشكل أكبر، خاصة في مجال الصناعات الغذائية”.

وأبرز أن المعرض الدولي للفلاحة سيكون أيضا مناسبة لعقد اجتماعات بين وزراء الفلاحة من الدول الواقعة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط لمناقشة موضوعات مثل البحث والتطوير، والتغير المناخي، ودور الابتكار، واستخدام التقنيات الجديدة في القطاع الزراعي، فضلا عن مرونة واستدامة النظم الزراعية.

وقال إنها أيضا “فرصة للحديث عن المشاكل والتحديات التي نواجهها معا، مثل تغير المناخ، ومكافحة الأمراض الجديدة، الحيوانية والنباتية، والنظر في سبل التعامل معها”.

ومن جهة أخرى، سجل بلاناس أن التعاون بين البلدين يتطور باستمرار مع ارتفاع ملحوظ للغاية في المبادلات التجارية التي زادت بنسبة 40٪ خلال السنوات الخمس الأخيرة، مما سمح لإسبانيا بالارتقاء إلى مرتبة الشريك التجاري الأول للمغرب.

أما بالنسبة للمبادلات في قطاع الصناعات الغذائية، فقد بلغت الصادرات من إسبانيا إلى المغرب 1.155 مليون أورو، وهو رقم تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية، “مما يعكس بوضوح مستوى التقدم في هذا المجال، وإن كان دون تطلعاتنا”.

وبحسب الوزير، فإن إسبانيا حاضرة بقوة في المغرب على مستوى الاستثمارات في القطاع الفلاحي، وهو ما يتضح من مشاركة 35 شركة إسبانية في معرض الفلاحة 2024.

وقد نمت الصادرات الإسبانية بوتيرة مستدامة بفضل نمو القدرة التنافسية للإنتاج الإسباني من ناحية، وبفضل مسار انفتاح البلاد ومكانتها كوجهة للاستثمارات الأجنبية من ناحية أخرى.

وأوضح السيد بلاناس أنه في عام 2023، تشكل صادرات الأغذية الزراعية والمأكولات البحرية الإسبانية إلى المغرب 1.6% من إجمالي الشحنات الإيبيرية في الخارج، في حين تمثل الصادرات من المغرب إلى إسبانيا 3.9% من الواردات الإسبانية.

كما تحضر إسبانيا بقوة في المغرب من حيث الاستثمارات، يقول بلاناس، مشيرا الى مشاركة 35 مقاولة اسبانية في المعرض الدولي للفلاحة.

وخلص الوزير الاسباني إلى القول: “يمكننا النهوض أكثر بالتجارة والاستثمارات بجميع أنواعها بين البلدين للاستثمار في مشاريع فلاحية مبتكرة من خلال استخدام أكثر ذكاء للموارد، وخاصة المياه”.

(و م ع)

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