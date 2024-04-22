وزير الداخلية الفرنسي يشيد بالتعاون الأمني المغربي

استقبل عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، نظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، الذي أشاد بالتعاون المغربي في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وتنظيم الألعاب الأولمبية في باريس.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت “الصباح” بنسخة منه، استعرض الطرفان خلال محادثاتهما الثنائية، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل مواصلة تعزيز التعاون بما ينسجم مع طموحات وتطلعات الملك محمد السادس، ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، من أجل شراكة إستراتيجية استثنائية قائمة على الصداقة واحترام المصالح المشتركة.

ونوه الوزيرين، وفق المصدر ذاته، بالأساس المتين الذي تمثله مكونات الأمن والهجرة في هذه العلاقة الثنائية، العميقة ومتعددة الأبعاد، التي ما فتئت تتعزز بفضل الحوار المفتوح على جميع المستويات، مشيرا إلى أن هذه المكونات تحمل حيوية تمكن من الحفاظ على دينامية من شأنها أن تتجاوز، بشكل بناء، مختلف الظروف.

وأشاد وزير الداخلية الفرنسي، أيضا، بالمقاربة المغربية، في مواجهة التحديات الأمنية وتلك المرتبطة بالهجرة، مضيفا أن هذه الأخيرة تشكل عاملا للسلام والاستقرار الإقليميين، مما يجعل المملكة حصنا منيعا أمام مختلف التهديدات وشريكا موثوقا وذا مصداقية على الساحة الدولية، خاصة لدى بلدان جنوب المتوسط. كما أعرب عن شكره للمصالح الأمنية المغربية على دعمها الميداني واللوجستي في إطار الاستعدادات للألعاب الأولمبية باريس 2024.

(ي.ع)

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