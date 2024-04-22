القوات المسلحة الملكية تنقذ 52 مرشحا للهجرة السرية بالداخلة

اعترضت عناصر من القوات المسلحة الملكية مكلفة بمراقبة الساحل، أمس الأحد، على بعد 170 كلم جنوب مدينة الداخلة، قاربا جانحا وعلى متنه 52 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين، الذين كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، تلقوا الإسعافات الأولية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

(و م ع)

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