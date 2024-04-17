المخدرات وغسيل الأموال يطيحان بثلاثة أجانب في مراكش

أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منتصف نهار اليوم الثلاثاء، ثلاثة أجانب يحملون الجنسيات الصينية والأكرانية واللتوانية، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و25 سنة، وذلك لكونهم يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية الأمريكية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكات إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وغسل الأموال المتحصلة من العائدات الإجرامية.

وحسب بلاغ لمديرية الأمن الوطني، توصلت “الصباح” بنسخة منه، جرى توقيف الأجانب الثلاثة المشتبه بهم في عمليات أمنية متزامنة بمدينة مراكش، وذلك في سياق التعاون الثنائي المتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهرت عملية تنقيط الموقوفين بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، وفق المصدر ذاته، أنهم يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة بطلب من السلطات القضائية الأمريكية، وذلك لارتباطهم بنشاط كارتيلات إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات، وخصوصا مخدر “الفنتالين”، فضلا عن تبييض العائدات المالية لهذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة الولايات المتحدة الأمريكية بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه بهم في سياق علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

(ي.ع)

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