“هندسة السكك الحديدية” موضوع شراكة بين الجامعة الدولية للرباط و”ألتن ماغوك”

وقعت الجامعة الدولية للرباط، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع الشركة العالمية “ألتن ماغوك” للهندسة والاستشارات التكنولوجية، هدفها إنشاء برنامج ماستر تنفيذي في “هندسة السكك الحديدية RAMS”.

ويهدف هذا البرنامج التدريبي، وفق بلاغ للشركة توصلت “الصباح” بنسخة منه، إلى تزويد طلاب السنة الخامسة في كلية هندسة الطيران والسيارات في الجامعة الدولية للرباط، الذين تم اختيارهم مسبقا من قبلها، بالمهارات والمعارف المتقدمة اللازمة لتلبية الاحتياجات الدقيقة لقطاع السكك الحديدية المتنامي.

ويغطي هذا البرنامج الشامل، وفق المصدر ذاته، مجالات RAMS (الموثوقية والإتاحة والصيانة والسلامة) وهندسة الميكانيك والكهرباء وتحليل وتصميم الأنظمة الآمنة والموثوقة والتحقق من صحة الأنظمة ووضعها في الخدمة وفقًا لمعايير السكك الحديدية المعمول بها.

وبالإضافة إلى التدريب النظري، يضيف البلاغ، حصل الطلاب على فرصة فريدة للتعلم العملي داخل شركة “ألتن ماغوك”، من خلال فترة تدريب قبل التوظيف، منحتهم فرصة تجريبية قيمة لاكتساب الخبرة وتحسين فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة، مما يزيد من فرص اندماجهم في سوق العمل المتنامي لقطاع السكك الحديدية.

وبهذه المناسبة، أكدت هاجر بوعود، مديرة الموارد البشرية والتواصل في “ألتن ماغوك”، على التزام الشركة القوي بتوظيف الخريجين الجدد المغاربة قائلة : “تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مع الجامعة الدولية للرباط في إطار التزامنا بالمساهمة الفعالة في توظيف المواهب الشابة. سيسمح برنامج التدريب المتقدم هذا للطلاب باكتساب المهارات و المعارف الأساسية اللازمة لتلبية متطلبات قطاع السكك الحديدية المتغير وبالتالي تعزيز فرص العمل لديهم.”

للإشارة، تعد شركة “ألتن ماغوك” فرعا لشركة عالمية رائدة في مجال الهندسة والاستشارات التكنولوجية تم إنشاؤها في عام 2008، ولديها مكاتب في فاس والرباط وتطوان والدار البيضاء، كما تضم أكثر من 2300 مستشار وتسعى إلى الوصول إلى 3100 بحلول عام 2024.

أما الجامعة الدولية للرباط، فتتميز كنموذج مرجعي للجامعة المبتكرة على المستوى الوطني والدولي، ورائدة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم العالي في المغرب، إذ تعمل بجد لتحقيق أهدافها المتمثلة في التميز الأكاديمي والتدريب رفيع المستوى والبحث المتقدم والمساهمة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة والقارة الأفريقية.

وبفضل قوة التزام شركائها الأكاديميين الدوليين، تقدم الجامعة الدولية للرباط للطلاب المغاربة والأجانب برامج تعليمية ممتازة تؤدي إلى حصول بعضهم على شهادتين.

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