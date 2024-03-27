مديرية الأرصاد تنذر برياح قوية بعد غد الجمعة بعدد من المناطق

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن هبات رياح قوية (75- 90 كلم في الساعة) مع تطاير محلي للغبار مرتقبة بعد غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يتوقع هبوب رياح قوية (75- 90 كلم في الساعة) مع تطاير محلي للغبار، ابتداء من منتصف الليل إلى الساعة العاشرة صباحا من يوم بعد غد الجمعة بكل من عمالات وأقاليم الجديدة وسيدي بنور والصويرة وآسفي.

وأضاف المصدر ذاته، أن الظاهرة نفسها مرتقبة أيضا بكل الحسيمة وشفشاون وتطوان والمضيق- الفنيدق وفحص – أنجرة وطنجة – أصيلة والدريوش وفكيك وجرادة وتاوريرت وكرسيف ووجدة – أنجاد وبولمان وصفرو وتازة وإفران وتنغير وورزازات وميدلت والراشيدية وزاكورة وطاطا، وذلك من الساعة السابعة صباحا إلى منتصف الليل من يوم بعد غد الجمعة.

(و م ع)

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