وزير الداخلية الفرنسي يشيد بإسقاط رجال حموشي تاجر مخدرات دولي

أشاد جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، بنجاعة السلطات الأمنية المغربية، التي أطاحت بالمدعو “فيليكس بينكي”، أحد أكبر تجار المخدرات في فرنسا، معتبرا إيقافه تتويجا لعلاقات التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الوطنية الفرنسية.

ويتعلق الأمر بفرنسي يبلغ من العمر 34 سنة، تمكنت عناصر مصلحة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء أمس (الجمعة)، من إيقافه بموجب موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات الفرنسية في قضايا مرتبطة بتكوين شبكات إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وأكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توقيف المشتبه به في سياق عملية أمنية دقيقة، استهدفت رصد وتحديد جميع الأماكن المحتملة لاختفاء المعني بالأمر بعدة مدن مغربية، قبل أن يتم ضبطه بمدينة الدار البيضاء.

وتشير المعطيات الأولية المتوفرة، وفق المصدر ذاته، إلى أن المواطن الفرنسي الموقوف كان مبحوثا عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تسييره لعدة شبكات إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وتبييض العائدات الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الفرنسي لتدبير الحراسة النظرية، قبل عرضه على النيابة النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، صبيحة يومه السبت 9 مارس الجاري، وذلك على ذمة إجراءات مسطرة التسليم.

وقد جاء توقيف المشتبه به تتويجا لعلاقات التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الوطنية الفرنسية، وذلك في إطار آليات التعاون الدولي في المجال الأمني.

(ي.ع)

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