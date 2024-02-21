الملك يستقبل رئيس الحكومة الإسبانية بالرباط

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالرباط، بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.

وتندرج هذه الزيارة، وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي، في إطار استمرارية الدينامية التي أطلقتها المرحلة الجديدة للعلاقات الثنائية، والتي تم تدشينها منذ اللقاء بين الملك ورئيس الحكومة الإسبانية في أبريل 2022، والذي توج باعتماد البيان المشترك بين البلدين.

وتتواصل هذه الدينامية، حسب المصدر ذاته، بشكل يبعث على الارتياح، وتتميز بتعزيز التعاون والتنسيق والشراكة في كافة المجالات على أساس مبادئ الثقة والاحترام المتبادل، والطموح، وحسن الجوار والوفاء بالالتزامات.

وبمناسبة هذا الاستقبال، يضيف بلاغ الديوان، جدد رئيس الحكومة الإسبانية للملك، التأكيد على موقف إسبانيا الوارد في البيان المشترك لأبريل 2022، الذي يعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية هذا الخلاف.

وأعرب الملك عن شكره لإسبانيا على هذا الموقف الجديد البناء والهام كما أكد وبيدرو سانشيز، خلال هذا اللقاء، على الآفاق المتفردة للتعاون المفتوحة أمام البلدين الجارين، والتي يمثل التنظيم المشترك –مع البرتغال– لكأس العالم لكرة القدم 2030 رافعة إضافية لتعزيزها.

وأعرب رئيس الحكومة الإسبانية عن إشادته وتأكيده على اهتمام إسبانيا بالمبادرات الاستراتيجية التي أطلقها الملك، خاصة مبادرة البلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، والمبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا – المغرب”.

وحضر هذا الاستقبال عن الجانب الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، وإيما باريتشي، الكاتبة العامة للشؤون الخارجية برئاسة الحكومة الاسبانية، وعن الجانب المغربي، فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ولدى وصوله للقصر الملكي، استعرض رئيس الحكومة الاسبانية تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يقدم له التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة.

(و م ع)

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