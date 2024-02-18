صيادو المضيق يناقشون مفهوم الدولة الاجتماعية ومتطلباتها

نظمت (جمعية قرية الصيادين بالمضيق) ندوة علمية حول موضوع «الدولة الاجتماعية بين تحديات الواقع والمتطلبات المستقبلية» مساء أمس (السبت)، بمشاركة كل من د. “كريمة الطيب الوزاني”أستاذة علم الاجتماع بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، ود. “رشيد الدردابي” الباحث في الحكامة الترابية، فيما تولى تسيير الندوة “محمد سعبد مونا”

الندوة التي احتضنتها دار الثقافة بالمضيق، تطرقت خلالها الدكتورة “الطيب الوزاني”للموضوع من زاوية التطورات التي عرفها مفهوم الدولة الاجتماعية، بداية من مفهوم (دولة الرعاية) من “فون بيسمارك” بألمانيا إلى مفهوم (الدولة المتدخلة) من خلال النظرية الكنزية والتطورات التي عرفها النظام الرأسمالي والليبرالي عالميا، كما تطرقت إلى تأصيل الدولة الاجتماعية وآفاق تطويرها من جانب الدولة والمجتمع.

من جانبه تناول الدكتور رشيد الدردابي الموضوع من خلال قراءة مفصلة لمؤشرات “الحماية الاجتماعية في النموذج التنموي”، بإعتباره “الوثيقة الاستراتيجة التي تحدد التوجهات الكبرى والاستراتيجية وخريطة طريق للمستقبل”، وكذا “مؤشرات تطبيق برامج الحماية الاجتماعية في البرنامج الحكومي والتحديات القانونية والاقتصادية والحقوقية التي يطرحها تنزيل هذا الورش المهم وآفاق تحسينه وتجويده”.

كما كان منتظرا مشاركة د. “أحمد درداري» أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، في هذه الندوة، إلا أن اعتذر عن الحضور لأسباب قاهرة.

وفتحت المداخلتان شهية الحضور لإغناء النقاش بمجموعة من الاستفسارات والأسئلة والتدخلات التوضيحية التي تهم موضوع الدولة الاجتماعية والتحديات الواقعية التي تقف في وجه التنزيل الأمثل لأركان الدولة الاجتماعية بالمغرب والآفاق المستقبلية لهذا الورش.

وفي الأخير وعرفانا وتقديرا بحضور وتأطير هذه الندوة منحت الجمعية شهادات تقديرية للمحاضرين.

يوسف الجوهري(تطوان)

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