العثور على جثة متفحمة بمجمع “الأفارقة” في أولاد زيان

أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان أنه تم العثور، اليوم الأحد، على جثة متفحمة أثناء تنفيذ القوات العمومية لعملية إخلاء الفضاء المسمى ”بكار” المتواجد بمحاذاة المحطة الطرقية “لأولاد زيان” من المهاجرين في وضعية غير قانونية، الذين عمد البعض منهم إلى افتعال حريق وإضرام النيران بعين المكان.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها لإجراءات التشريح الطبي، فيما جرى فتح بحث قضائي من طرف المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد هوية الهالك والكشف عن ظروف وحيثيات الحادث وترتيب المسؤوليات.

(و م ع)

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