انطلاق مرحلة تجريب الخطين الجديدين لطرامواي البيضاء

أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للنقل” أن التجارب الشمولية لقاطرات الطرامواي على خطي الثالث والرابع ستنطلق اعتبارا من يوم الاثنين 19 فبراير الجاري.

وذكرت الشركة المذكورة أن تجارب الخطين الجديدين ستجرى من الاثنين إلى السبت، من الساعة 8:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً، حيث تمر القاطرات كل 4 إلى 10 دقائق.

ودعت شركة “كازا ترانسبور” المواطنين إلى الالتزام بقوانين السلامة على طول منصة الطرامواي من خلال عدم المشي أو السياقة فوق المنصة واستعمال الممرات الخاصة بالراجلين لعبور الطريق، والتأكد أن المنصة آمنة للعبور لأن قاطرة يمكن أن تحجب رؤية عربة أو قاطرة أخرى وعدم اقتحام المنصة الخاصة بمرور الطرامواي واحترام التشوير الطرقي الخاص بوسائل النقل العمومي في ممرات خاصة.