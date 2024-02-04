فرص الاستثمار المتاحة لمغاربة العالم في صلب لقاء بباريس

شكل مناخ الأعمال في المغرب وفرص الاستثمار المقدمة لمغاربة العالم في مختلف المجالات، محور لقاء، نظم مساء أمس السبت بباريس، من قبل شركة (MRE Business Company).

وشكلت هذه التظاهرة، المنظمة تحت شعار “ريادة الأعمال والانتقال إلى المغرب”، مناسبة لتسليط الضوء على المؤهلات الاقتصادية للمملكة والتعريف بفرص الأعمال والاستثمار المتاحة لرواد الأعمال من مغاربة العالم، بهدف الانخراط النشط في تنمية بلدهم الأم.

وبهذه المناسبة، أكدت سارة التميمي، الشريكة المؤسسة ل(MRE Business Company)، أن المغرب “يتموقع اليوم كفاعل رئيسي في مختلف القطاعات الواعدة، من قبيل الصناعة والقطاع الرقمي والسياحة والاقتصاد الأخضر”.

وأضافت أن التموقع المتميز للمغرب، والذي يعكس التزام المملكة بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، يفتح آفاقا جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال الوطنيين والدوليين.

وأبرزت التميمي التزام المؤسسات المغربية بتنمية ريادة الأعمال على التراب الوطني، مشيرة إلى مختلف البرامج “الاستثنائية” التي وضعتها هاته المؤسسات لفائدة مغاربة العالم.

وأوضحت أن هذه البرامج تهدف إلى تحسين فرص نجاح المشاريع الريادية، من خلال تسهيل الولوج إلى الموارد المالية وتوفير المواكبة الملائمة التي تعد ضرورية لتوجيه رواد الأعمال في الاتجاه الصحيح.

من جانبه، سلط المستشار العقاري، ماجد بودشار، الضوء على فرص الاستثمار العقاري في المملكة، مؤكدا أنها تمثل إمكانات جاذبة لرواد الأعمال الذين يسعون إلى تنويع محافظهم المالية.

وأضاف المتحدث أن رفع مردودية العائدات يتطلب فهما شاملا للسوق المحلية، وتحليلا دقيقا للاتجاهات، ودراسة متأنية للمخاطر المحتملة.

وأولى المشاركون في هذا الحدث اهتماما خاصا بالفرص التي توفرها كل جهة من جهات المملكة، وكذلك بالإعانات التي تستهدف بشكل خاص مغاربة العالم، ولا سيما ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج (MDM invest).

وشكل اللقاء، الذي شهد مشاركة حوالي خمسين من أفراد الجالية المغربية بالخارج بالإضافة إلى مشاركين دوليين آخرين، مناسبة لمناقشة القوانين الضريبية والتحديات المحتملة على المستوى الوطني. كما جرى تسليط الضوء على قصص نجاح رواد الأعمال الذين نجحوا في الاستقرار في المغرب.

يذكر أن (MRE Business Company) هي شركة تدعم المغاربة في جميع أنحاء العالم في تطوير أعمالهم في المغرب، من خلال توفير الخدمات والنصائح المناسبة لهم لتعزيز نجاحهم المقاولاتي.

(و م ع)

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