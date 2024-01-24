مديرية التوقعات المالية: ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية في نونبر

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن إنتاج الطاقة الكهربائية ارتفع بنسبة 1,7 في المئة عند متم نونبر 2023، بعد ارتفاع نسبته 1,3 في المئة قبل سنة.

وأوضحت المديرية في مذكرة متعلقة بالظرفية الاقتصادية، برسم شهر يناير 2024، أن هذا التحسن يعزى أساسا إلى تعزيز الإنتاج الخاص بنسبة 4,9 في المئة وإنتاج الطاقات المتجددة المتعلق بالقانون 13-09 بنسبة 15,2 في المئة، بالموازاة مع تراجع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 10,3 في المئة (بعد زائد 19,2 في المئة خلال السنة الماضية).

و في ما يتعلق بمبادلات القطاع مع الخارج، ذكرت المذكرة، أن نمو الواردات من الطاقة الكهربائية قد تباطأ إلى زائد 24,8 في المئة عند متم نونبر 2023، بعد زيادة بنسبة 165,5 في المئة قبل عام من ذلك.

وأضاف المصدر ذاته، بالنسبة لحجم الصادرات، أنه انخفض بنسبة 7,4 في المئة (بعد ناقص 40,5 في المئة)، مشيرا إلى أن حجم الطاقة المسماة الصافية ارتفع بنسبة 3,4 في المئة (بعد زائد 5,1 في المئة).

وفي ما يتعلق بوتيرة استهلاك الطاقة الكهربائية، فقد ارتفعت بنسبة 3,2 في المائة عند متم نونبر 2023، بعد ارتفاع بنسبة 5,1 في المائة متم نونبر 2022.

ويعزى هذا التطور، عند متم الشهور الإحدى عشرة الأولى من سنة 2023، إلى تحسن مبيعات الطاقة “ذات الجهد العالي جدا والعالي والمتوسط” بنسبة 2,6 في المائة، وتلك الموجهة للأسر بنسبة 4,9 في المائة.

(و م ع)

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