إقليم الحسيمة .. افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان أفولاي للشباب

افتتحت، مساء الثلاثاء بجماعة زاوية سيدي عبد القادر بإقليم الحسيمة، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أفولاي للشباب، والذي تنظمه جمعية محند للمسرح الأمازيغي بآيت حذيفة ـ الحسيمة، تحت شعار “مسرح الشباب .. بين فن التعبير ورؤى المستقبل”.

وتميز افتتاح التظاهرة الفنية، التي ستمتد إلى غاية 26 من الشهر الجاري بعرض مسرحية “تسريت ن ونزار” لجمعية محند للمسرح الأمازيغي، وكذا عرض مسرحية “جوارو” لفرقة كانديلا أرت للمسرح الفنيدق ـ تطوان، كما عرفت أجواء الافتتاح أيضا تقديم فقرات موسيقية متنوعة، وتكريم الفنان والمخرج المسرحي عبد الكريم أبرنوص، والحكم الدولي في كرة السلة عماد ادريوش.

وتم بالمناسبة أيضا، تقديم ورشة تكوينية حول أساسيات التشخيص المسرحي لفائدة تلاميذ ثانوية الزاوية الإعدادية، سعيا من إدارة المهرجان نشر الثقافة المسرحية محليا وإعداد جيل جديد يحمل مشعل التألق المسرحي، وغرس فيه القيمة الكبرى لمكانة المسرح لما له من أهمية في نشر القيم وبعث رسائل فنية وإنسانية نبيلة.

وفي السياق ذاته، قال مدير مهرجان أفولاي لمسرح الشباب، سالم الخضيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مهرجان أفولاي يهتم بالأساس بمسرح الشباب، تشارك فيه عدة فعاليات من مدن مغربية مختلفة، مشيرا الى أنه مهرجان يمنح مساحة واسعة لأعمال الشباب وعروضهم في أب الفنون.

وأضاف أن التظاهرة الفنية تهدف إلى الارتقاء بالحركة المسرحية المحلية وتطويرها عبر منح الشباب والناشئة فرصة المشاركة وتحفيزهم على تقديم عروضهم وأعمالهم المسرحية أمام الجمهور، خاصة وأن أغلبية الأحداث الفنية المحلية تركز بالأخص على الفرق المسرحية المحترفة دون الهواة، والمهرجان يفتح ذراعيه لكل متعطش لفن المسرح.

كما أشار المتحدث إلى أن التظاهرة تعتبر أول مهرجان مسرحي للشباب يقام في العالم القروي بإقليم الحسيمة، من أجل إبقاء شعلة المسرح مضيئة وتعزيز التربية الفنية والثقافية بين الناشئة التي تقطن بالقرى والتي بحاجة إلى الإرشاد والتوجيه والتحسيس بالفن والمسرح على الخصوص لما يحمله من قيم.

وبخصوص برمجة التظاهرة الفنية، بين ذات المصدر أن المهرجان يضم دورة تكوينية ثانية حول “أساسيات التشخيص المسرحي” من تأطير عدنان الهاني، وأخرى حول “التشخيص المسرحي” من تأطير عبد الكريم أبرنوص، كما سيواصل المهرجان أنشطته التربوية والفنية والترفيهية لفائدة أطفال جماعة بني حذيفة من تأطير أعضاء جمعية محند للمسرح الأمازيغي بالمقر المؤقت لدار الشباب ببني حذيفة يوم الأربعاء.

وتابع أنه اليوم الثالث من المهرجان سيعرف دورة تكوينية حول “بناء الشخصية المسرحية”، وتنظيم زيارة جماعية لمقر قرية الصناع التقليديين بجماعة الرواضي، وخرجة استكشافية لمعلمة طوريس أو صنهاجة ببني بوفراح، وكذا زيارة لقصبة سنادة، كما سيعرف اليوم الأخير خرجة ترفيهية إلى غابة تيزي فري بجماعة زرقت، وزيارة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة تارجيست، إضافة إلى إجراء مقابلة في كرة القدم بين أعضاء المهرجان بالقاعة المغطاة بتارجيست.

(و م ع)

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