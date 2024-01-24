بورصة الدار البيضاء : تداولات الإفتتاح على وقع ارتفاع طفيف

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولات اليوم الأربعاء على وقع ارتفاع طفيف، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تقدما بنسبة 0,09 في المائة، ليستقر عند 12.759,12 نقطة.

من جانبه، حقق مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,30 في المائة إلى 1.047,45 نقطة.

كما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، نموا بنسبة 0,26 في المائة إلى 952,10 نقطة.

وفي المقابل، تراجع “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,48 في المائة إلى 1.055,48 نقطة.

وكان مؤشر مازي قد أنهى تداولات أمس الثلاثاء مسجلا ربحا بنسبة 0,21 في المائة.

(و م ع)

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