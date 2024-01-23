الملك يجري مباحثات هاتفية مع رئيس نيجيريا

ذكر بلاغ للديوان الملكي، صدر قبل قليل، أن الملك محمد السادس أجرى مباحثات هاتفية، مع بولا أحمد أديكونلي تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية.

وتناولت هذه المباحثات الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية.

كما تناولت مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي نيجيريا-المغرب؛ وهو المشروع المهيكل الذي سيشكل رافعة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجموع بلدان غرب إفريقيا.

وفي هذا السياق، تفضل صاحب الجلالة، بتوجيه دعوة إلى بولا تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، للقيام بزيارة رسمية للمغرب، سيتم تحديد تواريخها عبر القنوات الدبلوماسية.”

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