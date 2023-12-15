كشفت الفدرالية المغربية لمهنيي الرياضة، الثلاثاء 12 دجنبر 2023 بالدار البيضاء، نتائج دراسة حول إسهام قطاع الصناعة الرياضية في الاقتصاد المغربي، مع التركيز على نطاق أعمال أعضائها.في ظل غياب البيانات الحالية لكافة القطاعات التي تشكل هذه الصناعة، قررت الفيدرالية الشروع أولا بإجراء أبحاث تركز على نطاق أعمال أعضائها.

وشملت الدراسة أزيد من 300 شركة، توظف أكثر من 11.500 مستخدما (منهم 24% من المستخدمات) وتولد إيرادات تراكمية تبلغ قيمتها 21.16 مليار درهم، تأكد من خلالها أن القطاع الخاص للرياضة الذي تمثله الفيدرالية يمثل 1.56% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.

وبشكل إجمالي، شملت الدراسة أزيد من 300 شركة، توظف أكثر من 11.500 مستخدما (منهم 24% من المستخدمات) وتولد إيرادات تراكمية تبلغ قيمتها 21.16 مليار درهم. وبالتالي يمثل القطاع الخاص للرياضة الذي تُمثله الفيدرالية 1.56% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.

وأوضح مهدي السكوري، رئيس الفيدرالية المغربية لمهنيي الرياضة: “نرغب من خلال هذه الدراسة، التأكيد على أن الرياضة هي صناعة كاملة لا تقل قيمة عن القطاعات الأخرى. بالإضافة إلى أن لها تأثيرا مباشرا على مواطنينا من الناحية الاجتماعية والصحية، كما تسهم في نمو اقتصادنا من خلال خلق قيمة مضافة وخلق فرص الشغل”.

من جهته قال فينسنت شوديل، شريك في IN&Sport: “إن تكليف المغرب بتنظيم كأس العالم 2030 تعتبر فرصة حقيقية لتعزيز وتطوير الصناعة الرياضية التي يمتلك المغرب مزايا حقيقية تتمثل في شبابه، ودينامية اقتصاده، وإمكانياته السياحية”.

وحسب الدراسة ذاتها، يبلغ عدد الموظفين العاملين في هذا المجال على الأقل 25000 موظف، بين مختلف مصالح وزارة الشباب أو الرياضة، والمؤسسات العمومية على غرار معهد تكوين الأطر أو أكاديمية محمد السادس، المراكز السوسيو- رياضية، بالإضافة إلى جميع العاملين في مجال الرياضة الذين توظفهم التربية الوطنية، وبالتالي يعتبرون مساهمين في تطوير صناعة الرياضة.

تصوير: فدوى الناصر

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