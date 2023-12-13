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مجتمع

منذ 7 دقائق
المعارض‭ ‬تحرم‭ ‬زوار‭ ‬الحديقة‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬بعض‭ ‬الأنشطة‭ ‬‭(‬فدوى‭ ‬الناصر‭)‬
‭”‬أنفا‭ ‬بارك‭”… ‬من‭ ‬منتزه‭ ‬إلى‭ ‬فضاء‭ ‬للمعارض ضعف‭ ‬بنيات‭ ‬الاستقبال‭ ‬بالبيضاء‭ ‬يدفع‭ ‬إلى‭ ‬استغلال‭ ‬الحديقة‭ ‬في‭ ‬أغراض‭ ‬أخرى‭ ‬ تعتبر‭ ‬حديقة‭ “‬أنفا‭ ‬بارك‭” ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬المنتزهات‭ ‬الخضراء‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬إذ‭ ‬يقصدها‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬قضاء‭ ‬وقت‭ ‬ممتع‭ ‬في‭ ‬فضاء‭ ‬جميل‭ ‬وأخضر،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬غرض‭ ‬الزيارة‭ ‬ممارسة‭أكمل القراءة »

Assabah

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منذ 7 دقائق


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