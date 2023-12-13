”أنفا بارك”… من منتزه إلى فضاء للمعارض ضعف بنيات الاستقبال بالبيضاء يدفع إلى استغلال الحديقة في أغراض أخرى تعتبر حديقة “أنفا بارك” إحدى أهم المنتزهات الخضراء بالبيضاء، إذ يقصدها الآلاف من الزوار من أجل قضاء وقت ممتع في فضاء جميل وأخضر، سواء كان غرض الزيارة ممارسةأكمل القراءة »
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