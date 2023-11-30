مشاركة فعالة لمجموعة السعودية في معرض دبي للطيران 2023 بهويتها الجديدة

شاركت مجموعة السعودية في معرض دبي للطيران 2023، بنسخته الثامنة عشرة التي أقيمت خلال الفترة من 13 وحتى 17 نونبر الجاري، وقدمت أحدث الخدمات والمنتجات في قطاع الطيران، ومن بينها مقاعد درجة الأعمال المتطورة، وأحدث أطقم مستلزمات السفر، كما ظهر خلال المعرض أسطول المجموعة عبر طائرتين، الأولى للخطوط السعودية من طراز بوينج دريملاينر B787-10 بهويتها الجديدة، والثانية لذراع المجموعة الاقتصادي “طيران أديل” من طراز إيرباص A320neo.

وحسب بلاغ توصل به موقع “الصباح”، جاءت مجموعة السعودية كأكبر جناح سعودي شارك في المعرض هذا العام، وتضمن الجناح العديد من الأقسام المتنوعة وأبرز الاستخدامات الرقمية الجديدة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين.

وتسنى لزوار المعرض التعرف على المنظومة المتكاملة التي تعمل بها الشركات التابعة لمجموعة السعودية، ومستوى أدائها المتميز في المركز الرئيسي لتشغيل عملياتها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، علاوةً على دورها المحوري الذي يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما في ذلك توطين المعرفة والصناعة ودعم مبادرات الاستدامة.

وحسب البلاغ نفسه، شمل جناح مجموعة السعودية العديد من الشركات التابعة للمجموعة، وهي شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، السعودية للشحن، الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أكاديمية السعودية، سال السعودية للخدمات اللوجستية، طيران أديل، السعودية لهندسة الطيران، طيران السعودية الخاص.

وتعتبر هذه المشاركة هي الأولى من نوعها لمجموعة السعودية بعد إطلاق هويتها وعصرها الجديد، بما يُبرز دور شركاتها كمنظومة طيران متكاملة، وحجم مساهمتها الكبير لخدمة صناعة الطيران في منطقة الشرق الأوسط والعالم، من خلال الاعتمادات الدولية التي حصلت وستحصل عليها.

جدير بالذكر أن معرض دبي للطيران 2023، ركز بشكل كبير على التقنيات الجديدة وأحدث الابتكارات في مجال الفضاء، وشهد إطلاق العديد من المبادرات والتجارب المنتظرة في مجال الفضاء، والقيادة الذاتية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، وتحسين تجربة المسافرين، فضلاً عن إبرام العديد من الاتفاقيات مع العديد من الشركاء في الصناعة بهدف تقديم تجربة سفر أفضل.

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