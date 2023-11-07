إسدال الستار على نهائيات كأس المسيرة الخضراء للزوارق الشراعية

اختتمت، مساء الاحد بالمضيق، فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين لكأس المسيرة الخضراء للزواق الشراعية، بتقاسم كل من البحرية الملكية بالدار البيضاء وجمعية الداليا للرياضات البحرية ونادي الدفاع الحسني الجديدي للبيئة والرياضات البحرية ونادي اليخت بالمحمدية المراتب الأولى.

في صنف “الأوبتيميست”، فاز بالمرتبة الأولى حاتم الشعيري من جمعية الداليا للرياضات البحرية، تلاه كل من محمد داداش، من النادي الملكي البحري بالمضيق، والمرتبة الثالثة لسعيد الزيتوني من النادي الملكي البحري بالمضيق.

أما في صنف “الكتاكيت”، فقد عادت المرتبة الأولى لياسين الزواق من جمعية الداليا للرياضات البحرية، متبوعا بهاجر عماري عن نادي اليخت بالمحمدية، ثم محمد عباد من البحرية الملكية بالدار البيضاء.

بينما في صنف ILCA-4، فاز ياسين نعينيعة من البحرية الملكية بالدار البيضاء بالمركز الأول متقدما على صاحب المركز الثاني المهدي ياسين من النادي الملكي البحري بالمضيق وصاحب المركز الثالث محمد العريبي عن ذات النادي.

وفي صنف ILCA-6، دخل في المرتبة الأولى المتسابق أشرف ماطا من نادي اليخت بالمحمدية، وفي المرتبة الثانية دخل نادر المودني من نادي اليخت بطنجة، فيما جاء ممثل البحرية الملكية بالدار البيضاء ياسين الشرفاوي في المرتبة الثالثة.

وفاز سعيد المشروحي من نادي الدفاع الحسني الجديدي للبيئة والرياضات البحرية بالمرتبة الأولى في صنف ILCA-7، وجاء متبوعا بكل من سعيد قابيل ممثل نادي اليخت بالمحمدية، ويونس نصر الدين من البحرية الملكية بالدار البيضاء.

بالمناسبة، أبرز رئيس النادي الملكي البحري بالمضيق علي اليونسي، أن النادي، وتحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للشراع، دأب على تنظيم هذه التظاهرة الرياضية، التي تحمل اسم حدث غال في قلوب ووجدان جميع المغاربة، مضيفا ان الكأس صارت موعدا رياضيا يستقطب الأبطال المغاربة في رياضة الزوارق الشراعية، وهو ما يجسده تزايد عدد الأندية والمشاركين من دورة لأخرى.

من جانبه، أكد رئيس لجنة السباق محمد الفردوسي، أن التظاهرة مرت في أجواء تنافسية، وكانت مناسبة لتألق أسماء واعدة في هذا الصنف الرياضي، مبرزا أن عامل الطقس، إلى جانب التنظيم الجيد والإشراف التقني عالي المستوى، ساهم في إبراز المؤهلات التقنية للأبطال المغاربة، حيث جرت الرياح بما لاءم جميع المتسابقين.

يذكر أن هذه الدورة شهدت مشاركة حوالي 90 متسابقة ومتسابقا ينتمون إلى كل من نادي اليخت بطنجة ونادي اليخت بالمحمدية والبحرية الملكية بالدار البيضاء ونادي اليخت بأكادير وجمعية الداليا للرياضات البحرية ونادي الدفاع الحسني الجديدي للبيئة والرياضات البحرية ، بالإضافة إلى النادي الملكي البحري بالمضيق.

(و م ع)

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