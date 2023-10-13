لغز نصب يحير أمنيين وقضاة الموقوف لم يترك أي أثر والمحكمة بررت إدانته بسبب توفره على رصيد 10 ملايين هناك وقائع مثيرة لا يترك فيها الجناة أو الجانحون أي وسائل إثبات تورطهم. وتجد النيابة العامة نفسها أمام حتمية توسيع البحث، أملا في العثور على ما يفيد فيأكمل القراءة »
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