النيابة العامة تكشف حقيقة الحكم السابق على “ولد الفشوش”

ذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن “ولد الفشوش” المتهم بقتل الطالب بدر بولجواهل في “ماكدونالدز” عين الذياب بالبيضاء، سبق له أن حكم غيابيا بسنة حبسا نافذا في قضية سابقة دون تنفيذ الحكم، مضيفا أن النيابة العامة ستعمل على “تنفيذ القرار المذكور بعد صيرورته نهائيا”.

وزاد البلاغ، الذي تتوفر “الصباح” على نسخة منه، أن “ولد الفشوش” صدر في حقه حكم عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بعدما تسبب في حادثة سير قتل على إثرها شخصان، “بغرامة مالية قدرها 7500 درهم من أجل القتل الغير العمدي و بأداء غرامة مالية قدرها 300 درهم من أجل عدم التحكم و بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى”.

وتابع المصدر ذاته إلى أن هذا الحكم تم استئناف من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019، أي بنفس التاريخ الذي صدر فيه قرار عن غرفة الجنح الاستئنافية سير بتاريخ 25/07/2019، قضى غيابيا على المتسبب في الحادثة بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع إضافة الحكم على المدان بسنة واحدة حبسا نافذا وتعديله برفع الغرامة المحكوم بها من أجل القتل غير العمدي إلى مبلغ 30.000 درهم، وتتميمه بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها مع تحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى.

يسرى عويفي

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