المغربي شادي رياض ينضم معارا إلى ريال بيتيس

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني، اليوم الخميس، تعاقده مع اللاعب المغربي الشاب شادي رياض، مدافع نادي برشلونة، لمدة عام على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وبذلك يصبح شادي رياض، بطل إفريقيا تحت 23 عاما مع المغرب، سادس تعزيز للفريق الأخضر والأبيض بعد أيوز ومارك روكا وبيليرين وبارترا وإيسكو .

وبدأ شادي رياض، البالغ من العمر 20 عاما، مسيرته الكروية في فريق مايوركا، ومن هناك انتقل إلى أكاديمية برشلونة في عام 2019.

وقضى لاعب ريال بيتيس الجديد المواسم الثلاثة الأخيرة في النادي الكتالوني، ضمنها فترة إعارة مع ساباديل. وشارك الموسم الماضي في مباراة فاصلة للصعود إلى الدرجة الثانية مع برشلونة أتليتيك.

ووقع شادي رياض ظهوره لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة ضد أوساسونا الموسم الماضي.

(و م ع)

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