بورصة البيضاء .. أداء إيجابي في تداولات الافتتاح
استهلت بورصة البيضاء تداولاتها اليوم الخميس على وقع أداء إيجابي.
وسجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ربحا بنسبة 0,05%، مستقرا بذلك عند 11.839,14 نقطة.
كما سجل مؤشر”MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,02% إلى 961,12 نقطة.
بدوره بصم MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، على ربح بنسبة 0,1%، مستقرا بذلك عند 893,28 نقطة.
في المقابل، تراجع “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,03% إلى 930,72 نقطة.
على مستوى القيم الفردية سجلت أقوى الارتفاعات من قبل ستوكفيس شمال إفريقيا (+4,33% / 13,25 درهما)، وأكديتال (+1,53% / 397 درهما)، واتصالات المغرب (+0,71%/ 106,3 درهما)، ودجى إنعاش الضحى (+0,5% / 10 درهما)، وأفريقيا غاز (+0,47% / 4.657 درهما).
بالمقابل سجلت أقوى الانخفاضات من لدن أفريك أندوستري (-5,82% / 339 درهما)، وديلتا هولدينغ (-5,68% / 31,55 درهما)، وكارتيي السعادة (-2,59% / 31,55 درهما)، وسوناسيد (-1,71% / 562,2 درهما)، وسانلام المغرب (-0,94% / 1.050 درهما).
وكان مؤشر “مازي” قد أنهى التداولات أمس الاربعاء على ارتفاع بنسبة 0,5%.
(و م ع)