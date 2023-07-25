بورصة الدار البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع أداء سلبي

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الثلاثاء على وقع أداء سلبي.

وسجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,18 في المائة، مستقرا بذلك عند 11.734,35 نقطة.

كما انخفض “MASI.ESG”، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، بنسبة 0,38 في المائة، منتقلا إلى879,41 نقطة.

من جهته، تراجع “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,15 في المائة منتقلا إلى 936,14 نقطة.

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى التداولات، أمس الإثنين، على خسارة بنسبة 0,32 في المائة، منتقلا إلى 11.755,83 نقطة.

(و م ع)

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