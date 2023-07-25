توقيف بريطاني احتجز هولنديا بطنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار ابن بطوطة بطنجة، أول أمس (الأحد)، من توقيف مواطن بريطاني من أصول مغربية، يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز والإيذاء العمدي والسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضح مصدر أمني، أن المشتبه فيه كان قد استدرج شخصين، أحدهما مواطن هولندي من أصول مغربية، لداخل شقة بمدينة طنجة، بدعوى قيامه بعملية تحويل وهمية لمبلغ مالي بالعملة الوطنية إلى عملة رقمية، قبل أن يقدم رفقة أشخاص آخرين على احتجاز الضحيتين وتعريضهما للعنف والسرقة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، قبل أن يتم توقيفه بمطار ابن بطوطة أثناء استعداده لمغادرة التراب الوطني على متن رحلة جوية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

(و م ع)

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