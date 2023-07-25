الدراجة المغربية تشارك في منافسات الألعاب الفرنكوفونية بكينشاسا

يشارك الفريق الوطني المغربي للدراجات ( ذكور وإناث ) في منافسات الدورة التاسعة للألعاب الفرنكوفونية التي ستحتضنها عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كنشاسا، في الفترة ما بين 28 يوليوز الجاري و 06 غشت المقبل بمشاركة 3500 رياضيا يمثلون 42 بلدا.

ويتشكل الفريق الوطني المغربي للدراجات، المكون من 14 فردا، من خيرة الأسماء الوطنية عن الإناث والذكور ممن تقل أعمارهم عن 23 سنة، ويتعلق الأمر بالنسبة لفريق الإناث بكل من مليكة بنعلال ووصال بوعبو وشيماء الحمري وسلمى حريري وشيماء الزكراوي.

أما فريق الذكور فيضم أشرف الدغمي ونصر الدين معتوكي وإبراهيم الصباحي وأنور رحمو ومحمد سعود وموسى أوطالب.

ومن المقرر أن يشارك الفريق الوطني النسوي في سباق الفردي عام على الطريق يوم السبت المقبل 29 يوليوز، فيما يخوض فريق الذكور سباق الفردي عام في اليوم الموالي.

وتدخل هذه التظاهرة، المدرجة في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات، ضمن البرنامج العام للمشاركات الدولية للمنتخبات الوطنية المعد سلفا، تنفيذا لعقدة الشراكة المبرمة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.

يذكر أن المغرب احتضن الدورة الأولى للألعاب الفرنكوفونية سنة 1989، التي أقيم حفل افتتاحها بشكل مبهر بملعب مركب محمد الخامس أمام 70 ألف متفرج، فيما أقيمت آخر دورة بأبيدجان سنة 2017.

وكان المغرب قد احتل المركز الثاني في الترتيب العام للدورة الثامنة برصيد 42 ميدالية، 13 ذهبية و14 فضية و15 نحاسية، خلف فرنسا التي فازت بمجموع 49 ميدالية ( 22 ذهبية و16 فضية و11 نحاسية) ،فيما حلت كندا ثالثة بإحرازها 36 ميدالية (13 ذهبية و8 فضية و15 نحاسية ).

(و م ع)

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