وفاة اللاعب الدولي المغربي السابق عسيلة

توفي ، مساء أمس السبت ، اللاعب الدولي المغربي السابق حسن أمشراط الملقب ب “عسيلة”، عن عمر يناهز 75 سنة ، حسب ما علم لدى ناديه السابق شباب المحمدية.

ونعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، وفاة عسيلة الذي رحل إلى دار البقاء بعد صراع طويل مع المرض.

وتقدمت الجامعة في شخص رئيسها فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، بخالص تعازيها الحارة لأفراد أسرة المرحوم “عسيلة” ومن خلالها إلى كافة أسرته وذويه ، و كذا أسرة كرة القدم الوطنية، في هذا المصاب الجلل .

وسبق للراحل حسن أمشراط، أن حمل قميص المنتخب الوطني في السبعينات من القرن الماضي، وقاد النخبة الوطنية للفوز بكأس إفريقيا للأمم عام 1976، كما أمضى عدة سنوات في فريق شباب المحمدية.

(و م ع)

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